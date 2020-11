Violenza su donne: arcidiocesi di Madrid, stasera l’evento “Per loro suonano le campane”

Stasera, alle 19, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra oggi, la Commissione per una vita libera dalla violenza contro le donne dell’arcidiocesi di Madrid organizza l’iniziativa #PorEllasTocanLasCampanas (“Per loro suonano le campane”).

Infatti, all’inizio dell’evento suoneranno le campane in varie chiese di Madrid in ricordo delle donne uccise quest’anno e il cardinale arcivescovo Carlos Osoro reciterà una preghiera. Dopo alcuni membri della Commissione diocesana presenteranno una mappa della violenza, con un’analisi dell’incidenza del Covid-19 sul fenomeno. Infine, la responsabile della Commissione, Julia Almansa, speigherà il ruolo della Chiesa. L’incontro potrà essere seguito in diretta sul canale YouTube dell’arcidiocesi.