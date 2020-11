Cultura: FEdS, da oggi al 24 dicembre la Rivista del Cinematografo a un prezzo esclusivo. Con l’abbonamento, 2 codici sconto da utilizzare su Chili.com

La Fondazione Ente dello Spettacolo, a partire da oggi e fino al 24 dicembre, promuove l’abbonamento alla Rivista del Cinematografo ad un prezzo esclusivo: tutti i contenuti della più antica rivista mensile italiana del settore saranno disponibili al costo di 30 euro nella versione cartacea e 20 euro nella versione digitale.

“Oltre novant’anni di storia conservati nell’archivio digitale, che raccoglie tutti i numeri della Rivista del Cinematografo dal 1928 a oggi: un’opportunità preziosa per appassionati e studiosi che potranno esplorare quasi un secolo di cinema, senza mai dimenticare l’attualità con l’accesso alla community di Cinematografo.it – si legge in una nota -. Un regalo di Natale perfetto per tutti coloro che amano il cinema e le serie e vogliono restare informati su tutte le novità con approfondimenti sui titoli più attesi, recensioni in anteprima dei film in uscita in sala e su piattaforma, interviste ad attori, registi e autori, speciali monografici e di retrospettiva, curiosità, anticipazioni, reportage dai festival nazionali ed internazionali, le rubriche”.

Con l’abbonamento alla Rivista del Cinematografo anche tutti i cataloghi delle Mostre che la Fondazione Ente dello Spettacolo ha organizzato nel corso degli anni.

Alla promozione della Rivista del Cinematografo a prezzo speciale, si aggiunge poi un ulteriore vantaggio: a tutti gli abbonati saranno inviati subito due codici sconto dal valore complessivo di 20 euro da spendere sulla piattaforma Chili.com per un’ampia selezione di film, prime visioni, serie tv e tanto altro.

“Rivista del Cinematografo, da oltre novant’anni in dialogo con chi fa, comunica e ama il cinema, anche in questo tempo così difficile per la società, rinnova la sfida di proporre la cultura cinematografica come strumento per interpretare i segni dei tempi – dichiara mons. Davide Milani, direttore della Rivista -. E lo vogliamo fare in modo autorevole, con competenza, utilizzando un linguaggio che sappia parlare a tutti. Riflettiamo sul Cinema non solo come fatto tecnico o estetico ma perché analisi e racconto dell’esperienza umana”.

Accedere all’offerta è semplice: è sufficiente richiedere l’abbonamento scrivendo a abbonamenti@entespettacolo.org o abbonarsi tramite il sito Miabbono.com al link https://bit.ly/Abbonamento_RivistaDelCinematografo.