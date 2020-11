Coronavirus Covid-19: Lecce, morto don Marco De Carolis. Mons. Seccia presiederà i funerali domani a San Pietro Vernotico

È morto don Marco De Carolis a causa delle complicanze dovute al coronavirus Covid-19 contratto da circa una settimana. Il sacerdote della diocesi di Lecce era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale “Perrino” di Brindisi, dopo che si era reso necessario il ricorso a cure specifiche con sedazione ed intubamento. È stato mons. Michele Seccia ad informare la comunità del decesso, evidenziato il tratto “mite, buono e affabile” di don Marco De Carolis. E sarà proprio il vescovo della diocesi di Lecce a presiedere i funerali che si svolgeranno domani alle ore 16 nella chiesa parrocchiale San Giovanni Bosco in San Pietro Vernotico, nel rispetto delle disposizioni anti Covid. Nato a San Pietro Vernotico, già parroco delle parrocchie Santa Maria ad Nives in Strudá, Maria Regina in Squinzano e San Giovanni Bosco in San Pietro Vernotico, don Marco De Carolis ha vissuto gran parte del suo ministero come assistente spirituale del Centro volontari della sofferenza (Cvs), sempre accanto agli ammalati e con l’entusiasmo di chi ha in ogni circostanza una parola buona. Da ultimo si era dedicato alla cappellania delle Suore discepole di Gesù Eucaristico, svolgendo anche il servizio di padre spirituale della confraternita del Sacro Cuore nella chiesa di Sant’Antonio di Padova. Appresa la notizia, la comunità ecclesiale leccese insieme al suo pastore, unitamente a quella sampietrana, “eleva al Signore fervide preghiere affinché possa donare a don Marco la ricompensa promessa ai servi buoni e fedeli”.