Laudato si’: Masci, stasera incontro on line con il vescovo Pompili

“Fratelli, tutti sulla stessa barca – Vivere la Laudato si’ nelle comunità”: è il tema dell’incontro on line che si svolgerà stasera, alle ore 21, promosso dal Masci, il Movimento adulti scout cattolici italiani. A dibattere il tema sarà il vescovo di Rieti e amministratore apostolico di Ascoli Piceno, mons. Domenico Pompili. Per seguire l’evento basterà collegarsi sul canale YouTube del Masci.

A partire dall’insegnamento di Papa Francesco, contenuto nell’enciclica “Laudato si’” che espone i principi di un’ecologia integrale, la Chiesa di Rieti e Slow Food hanno costituito le Comunità internazionali Laudato si’ (comunitalaudatosi.org) in forma di associazione libera e spontanea di cittadini, senza limitazioni o restrizioni di credo, orientamento politico, nazionalità, estrazione sociale. La novità della Laudato si’, per il vescovo di Rieti, “è quella di aver messo in stretta connessione il tema della giustizia sociale con quello dell’ecologia sin qui trattati in modo separato. La provocazione della Laudato si’, non ancora del tutto recepita, è nell’idea che la visione ecologica dell’ambiente implichi una relazione a più vettori con il Creato, con le persone e con Dio”.