Diego Armando Maradona: si è spento “El pibe de oro”. Aveva 60 anni, era stato campione del mondo nel 1986

Un'immagine di Diego Armando Maradona con la maglia dell'Argentina e la Coppa del mondo (foto ANSA/SIR)

È morto oggi pomeriggio Diego Armando Maradona, calciatore tra i più conosciuti e ammirati della storia, allenatore e dirigente sportivo. Operato alcuni giorni fa alla testa, era convalescente nella sua casa di Tigre, in Argentina. Maradona, 60 anni, sarebbe deceduto per un arresto cardiocircolatorio. Nato a Lanús il 30 ottobre 1960, mostra sin da piccolo il suo talento con il pallone. Muove i primi passi in squadre locali ma a 16 anni è già professionista. Soprannominato El pibe de oro (“il ragazzo d’oro”), ha militato nell’Argentinos Juniors, nel Boca Juniors, nel Barcellona, nel Napoli, nel Siviglia e nel Newell’s Old Boys. Con la nazionale argentina ha partecipato a quattro Mondiali (1982, 1986, 1990 e 1994), vincendo il trofeo nel 1986.