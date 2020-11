Il vescovo di Troyes, mons. Marc Stenger, è stato ricoverato ieri in ospedale in seguito ad un ictus. Lo comunica la diocesi chiedendo di seguire il vescovo “nella preghiera”. Mons. Troyes, 74 anni, è conosciuto per il lavoro che ha svolto come presidente di Pax Christi International, per il suo impegno a favore dei cristiani in Medio Oriente, il rispetto dei diritti umani e la cultura della pace. In Francia ha lavorato su questioni relative alla crisi ambientale del pianeta.