Comunicazione: WeCa, online un tutorial dedicato a “Maria e l’Avvento”

È dedicato a “Maria e l’Avvento” il tutorial WeCa di oggi, mercoledì 25 novembre, “in onda” sul sito www.webcattolici.it, sulla pagina Facebook e su Youtube, realizzato in collaborazione con la Pami (Pontificia Academia Mariana Internationalis). Proprio questa collaborazione è tra le principali novità della terza stagione dei tutorial: la puntata dell’ultimo mercoledì di ogni mese sarà infatti incentrata sulla figura di Maria in rapporto al mondo della comunicazione nelle sue varie declinazioni.

Dopo l’introduzione del presidente WeCa Fabio Bolzetta, prenderà la parola il presidente della Pami, padre Stefano Cecchin. “La tentazione che spesso abbiamo in Avvento, riferendoci alla venuta del Regno di Dio – spiega padre Cecchin all’interno del tutorial – è quella di pensare sempre a scenari apocalittici, come in certe pseudo apparizioni che vogliono creare il malessere o la paura. Noi, come comunicatori, dobbiamo informare bene le persone. E il Vangelo è un’informazione di gioia e di speranza. Dobbiamo portare alle persone non angoscia, paura e dubbio, ma la presenza di Dio, un Dio che che mi ama, un Dio che mi sceglie, un Dio che vuole portarmi la sua pace, il suo amore, la sua misericordia. Dobbiamo essere portatori di buone notizie, artefici della rivoluzione della tenerezza, come ci dice Papa Francesco”.

I tutorial sono una proposta dell’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e sulla skill WeCa sui dispositivi Alexa.