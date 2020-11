“La morte di Maradona è una notizia terribile. Era più di un campione, era un genio del calcio, un fuoriclasse assoluto. Ha rappresentato in una stagione irripetibile i sogni e le speranze del popolo della mia città. Napoli piange, stasera”. Così il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, ricorda in un tweet Diego Armando Maradona, morto oggi all’età di 60 anni.