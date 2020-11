Università Cattolica: stasera alle 19 in diretta streaming p. Ivan Rupnik guiderà l’incontro di Avvento

Stasera, alle 19, nella chiesa centrale della sede di Roma dell’Università Cattolica, padre Marko Ivan Rupnik guiderà l’incontro di Avvento, promosso dal Centro pastorale dell’Ateneo in preparazione al Natale e rivolto a tutti gli studenti del campus universitario e alla comunità della sede. L’evento verrà trasmesso in streaming al seguente indirizzo: https://santamessa-unicatt.eminerva.eu/.

“In questo tempo di pandemia siamo tutti alla ricerca di risposte che ci aiutino a trovare il senso di quanto sta accadendo. Il tempo di Avvento, che culmina con il Natale del Signore, può aiutarci a ridare speranza alle nostre attese e a ritrovare l’essenziale nella nostra vita personale, familiare e comunitaria. Con la sapiente guida di padre Rupnik ci prepariamo a vivere un tempo di rinnovamento interiore e di grazia che può essere di grande aiuto anche per la nostra comunità accademica e per il Policlinico universitario Agostino Gemelli”, sostiene mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica, che introdurrà l’incontro di meditazione.

Padre Rupnik, celebre teologo e artista, direttore dell’Atelier dell’arte spirituale e preside dell’Atelier di teologia del Centro Aletti di Roma, è l’autore del mosaico “La tenerezza di Dio”, raffigurante una Madonna con Bambino collocato all’ingresso di GemelliArt, il Centro di radioterapia oncologica della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs – inaugurato nell’ottobre 2016 in occasione del Giubileo straordinario della misericordia – che accoglie ogni giorno tutti i pazienti dell’Area di radioterapia.