Avvento: Napoli, domani il card. Sepe in adorazione eucaristica con il clero grazie a una diretta streaming

Domani, alle ore 11, il cardinale arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe invita i sacerdoti a ritrovarsi insieme per vivere l’adorazione eucaristica dalla cappella dell’episcopio, grazie a una diretta streaming.

“Carissimi sacerdoti – scrive il porporato, presentando l’iniziativa -, ancora una volta esprimo tutta la mia stima e la mia riconoscenza per l’attività pastorale che state svolgendo in questo tempo così preoccupante. La difficoltà di incontraci nei presbiteri decanali e diocesani, a causa delle misure restrittive anti Covid-19, mi spinge a ripetere la bellissima esperienza vissuta nel mese di maggio. Per questo vi invito a ritrovarci insieme, via streaming, giovedì 26 novembre dalle ore 11 alle ore 12. Saremo spiritualmente vicini anche se fisicamente distanti: io, con i vescovi ausiliari mons. Lucio Lemmo e mons. Gennaro Acampa, nella cappella dell’episcopio e tutti voi ovunque riteniate opportuno fermarvi a pregare. Sarà un momento speciale, anche in preparazione all’Avvento, per meglio comprendere e fare nostra la spiritualità dell’incarnazione”.

Poi l’invito: “Restiamo uniti e in comunione fra di noi e fin da ora preghiamo per la Chiesa, per il Santo Padre, la nostra amata diocesi, le famiglie, i giovani e i bambini e, in modo speciale, per tutti coloro che si stanno adoperando a vario titolo per portare sollievo alle tante persone colpite dalla pandemia, anche a rischio della propria vita. Il nostro patrono e martire Gennaro ci custodisca sempre e la Vergine Maria, Regina di Napoli, ci accompagni nel nostro cammino”.