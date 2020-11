Liturgia: Ucsi Palermo, tre video online per spiegare le novità contenute nel nuovo Messale

Tre video, su Facebook e YouTube, per spiegare in modo semplice e immediato come cambierà la celebrazione delle Messe a partire da sabato 28 novembre grazie alla nuova edizione del Messale romano. Questa l’iniziativa dell’Unione cattolica stampa italiana di Palermo (Ucsi) che giovedì, venerdì e sabato prossimi pubblicherà i video incentrati sulle principali novità contenute nel volume.

Il nuovo Messale – che entrerà ufficialmente in vigore dal 4 aprile 2021 – potrà già essere utilizzato dalla prima domenica di Avvento; è per questo – dice il presidente Ucsi Palermo, Michelangelo Nasca – che “abbiamo pensato di offrire alcuni video, accessibili a tutti, che spieghino in pochi minuti le novità principali contenute nel nuovo Messale”. “Un lavoro accolto e svolto con grande entusiasmo dai giornalisti del gruppo Ucsi di Palermo. Un’iniziativa – prosegue Nasca – alla quale in futuro vorremmo dare continuità, con la proposta di altri, ulteriori approfondimenti”.

Le prime tre video-spiegazioni portano la firma di Giovanni Villino, Adele Di Trapani e Sandra Pizzurro (voci narranti), Giuseppe Costa (liturgista), Guglielmo Francavilla e Giovanni Azzara (montaggio), con il coordinamento di Roberto Immesi che ha strutturato i testi e seguito la preparazione. “È un contributo che abbiamo pensato e realizzato – spiega Immesi – per aiutare a comprendere i cambiamenti della liturgia che riguarderanno tutti i fedeli: video che mettiamo a disposizione delle parrocchie, dei gruppi organizzati e di chi vuole capire cosa cambia e perché”.

I video saranno pubblicati attraverso il canale YouTube e la pagina Facebook di Ucsi Palermo a partire da giovedì 26 novembre.