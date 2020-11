Diocesi: Milano, “Insieme per risvegliare l’umano”. Dialogo in streaming tra l’arcivescovo Delpini e il ministro Lamorgese

“Insieme per risvegliare l’umano”: è il tema che sarà affrontato giovedì 26 novembre, alle ore 18.30, in un dialogo tra l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, e il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. L’incontro on line, trasmesso in diretta sulla pagina Facebook, sul canale YouTube e sul portale della diocesi di Milano, sarà moderato dal direttore di “Avvenire”, Marco Tarquinio. L’appuntamento si colloca all’interno della settimana dei Centri culturali della diocesi di Milano che vede confrontarsi filosofi, demografi, economisti, politici, uomini e donne di Chiesa sulle trasformazioni che la pandemia sta producendo in vari settori della vita sociale. Qui il calendario degli eventi e un videomessaggio dell’arcivescovo.