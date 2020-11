Ebrei: Roma, domani alla Corte d’appello una targa in ricordo degli avvocati e magistrati espulsi per leggi razziali

Domani 26 novembre, alle 12, presso la Corte d’appello di Roma, sezioni lavoro e penale (via Romeo Romei 2), si terrà la cerimonia di scoprimento di una targa in ricordo degli avvocati, dei magistrati e del personale dell’amministrazione giudiziaria che furono espulsi a seguito dell’entrata in vigore delle leggi razziali promulgate dal fascismo nel 1938. L’iniziativa, che vedrà molti interventi, tra cui quello della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, è promossa insieme all’Ordine degli avvocati di Roma, all’Unione delle Comunità ebraiche italiane, alla Comunità ebraica di Roma e all’Associazione italiana avvocati e giuristi ebrei. La cerimonia sarà trasmessa in diretta sul canale Facebook Ucei: https://www.facebook.com/socialUCEI/. Nel pomeriggio, alle 14.30, si terrà una riunione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma in occasione della quale verrà annullata la delibera di radiazione del 1939. La riunione sarà trasmessa sul canale YouTube dell’Ordine al seguente link: https://youtu.be/XKGCKP8grA4.