Università Cattolica: #OpenWeekUnicatt, domani la presentazione dell’offerta formativa di Medicina e chirurgia

Si svolgerà domani, in diretta su tutti i profili social dell’Università Cattolica (@Unicatt), la giornata di orientamento dedicata ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico della Facoltà di medicina e chirurgia, nell’ambito dell’Open Week Unicatt, evento di presentazione on line dell’offerta formativa delle dodici Facoltà dell’Ateneo del Sacro Cuore.

Dopo la presentazione in diretta, alle 16.30, dei corsi di laurea della Facoltà di medicina e chirurgia con Antonio Lanzone, presidente del corso di laurea magistrale a ciclo unico, alle 17.30 in diretta sul profilo Instagram dell’Università, l’incontro con i tutor della Facoltà. Alle 21, in diretta su tutti i profili social dell’Ateneo, il webinar dal titolo “L’enciclica ‘Fratelli tutti’. Per un cuore aperto al mondo” che sarà aperto dal saluto di Michele Faldi, direttore Offerta formativa, promozione, orientamento e tutorato dell’Ateneo, e di don Luigi Caldera, parroco di Cesano Boscone. Intervengono mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica, e Giovanni Marseguerra, docente di economia politica, delegato del rettore per l’offerta formativa e coordinatore del Comitato scientifico della Fondazione Centesimus Annus. Modera l’incontro Mattia Pivato, direttore del Collegio Ludovicianum dell’Università Cattolica.

Gli hashtag ufficiali dell’iniziativa sono #eCatt, #OpenWeekUnicatt, #CuoreèRagione.