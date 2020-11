Diocesi: Teramo, il presepe di Castelli in piazza S. Pietro come segno di speranza. Al via il progetto della Cittadella della Carità, un sito e 5 convegni on line

L’inaugurazione del presepe di Castelli in piazza San Pietro dell’11 dicembre vuole essere un’occasione di “(ri)nascita” così come descritto dalla stessa diocesi di Teramo-Atri che ha organizzato una serie di iniziative volte a coinvolgere il più possibile il territorio in un progetto di ampio respiro. A partire dal sito dedicato alla presentazione dell’evento di piazza San Pietro che servirà per comunicare le iniziative proposte assieme ai social della diocesi, il progetto prevede lo svolgimento di cinque convegni che si svolgeranno on line il 26 novembre (“Non abbiate paura” ricostruire è possibile! – ore 10,30-13), il 28 novembre (Una nuova imprenditorialità a servizio del territorio – ore 11-13), il 2 dicembre (Scoprire la bellezza del paesaggio e dell’arte nell’esperienza turistica – ore 17-19), il 3 dicembre (La formazione artistica dei giovani – ore 10,30-13) e il 9 dicembre (Teramo e Lubiana: insieme per una nuova cooperazione internazionale allo sviluppo – ore 10,30-12,30). Inoltre la diocesi di Teramo-Atri, nella persona del vescovo Lorenzo Leuzzi, vuole come opera segno frutto di questo presepe in piazza San Pietro realizzare una Cittadella della Carità, progetto a cui la Caritas diocesana sta lavorando per creare un luogo dove poter accogliere le persone con difficoltà, con una nuova mensa ed ospitalità per i più fragili. “Il frutto di uno sforzo comune per far sì che anche i più poveri abbiamo la speranza di rinascere, che viene proprio da un Dio che si è fatto povero nella grotta di Betlemme”, si legge nel comunicato della diocesi aprutina dove viene specificato anche la collaborazione della Regione Abruzzo, la Provincia di Teramo, il comune di Castelli, l’Ufficio scolastico regionale insieme al liceo artistico “F. Grue” di Castelli, la Fondazione Tercas, l’Università di Teramo e il Sodalizio degli abruzzesi a Roma, per organizzare gli eventi.