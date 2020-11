Ospedale Bambino Gesù: consegnato l'”Uefa Foundation for Children Award 2020″ per l’impegno con la Figc a favore dei piccoli

È stato consegnato oggi a Mariella Enoc, presidente dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, il “Uefa Foundation For Children Award 2020”. A consegnare il riconoscimento il presidente della Figc Gabriele Gravina, che ha curato la candidatura dell’Ospedale al premio per l’impegno a favore dei bambini. Il contributo di 50mila euro, attraverso la Fondazione Bambino Gesù onlus, sarà destinato a una nuova iniziativa di collaborazione tra Figc e Bambino Gesù, che ha l’obiettivo di valorizzare il rapporto virtuoso tra sport e salute a beneficio di bambini, adolescenti e famiglie. Il progetto prevede la realizzazione di servizi e prodotti multimediali sui temi che riguardano lo sport e la salute dei bambini. Gli specialisti dell’Ospedale risponderanno alle domande più frequenti e offriranno consigli ai genitori utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. I contenuti saranno diffusi attraverso la piattaforma multimediale pediatrica “A scuola di salute”, che sarà operativa dai primi mesi del 2021.

“L’attività del Bambino Gesù rappresenta un orgoglio del nostro Paese, anche in campo internazionale – dichiara Gravina –. Sono felice che il calcio, e la Figc in particolare come già successo in passato, si sia fatto strumento per valorizzare un progetto ispirato al binomio ‘sport e salute’”. “Ringrazio la Uefa per il riconoscimento del valore sociale del nostro impegno”, sottolinea Enoc, secondo la quale “l’alleanza tra professionisti dello sport e della salute è di importanza fondamentale per aumentare la qualità della vita e il benessere dei nostri ragazzi anche in presenza di patologie o limiti fisici”.