Pontificia Facoltà Auxilium: domani mons. Vincenzo Zani inaugura l’anno accademico

Sarà mons. Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per l’educazione cattolica della Santa Sede, ad inaugurare giovedì prossimo, 26 novembre, il 66° anno accademico nella storia della Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” di Roma. La prolusione sarà interamente trasmessa dalle ore 10.00 in diretta streaming, per via delle restrizioni a causa della pandemia, e, dal punto di vista istituzionale, collocata nel 50° anniversario della Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”. Queste due cornici, per mons. Zani, sono il punto di partenza per interpretare le sfide educative attuali e, di conseguenza, reinventare l’educazione. “L’educazione – precisa in una nota – è sfidata nei suoi valori più profondi: il primato della persona, il valore della comunità, la ricerca del bene comune, la solidarietà e la cooperazione, la cura delle fragilità, l’attenzione ai meno fortunati”. Per ripensare nuovi paradigmi formativi, prosegue il segretario del dicastero pontificio, è importante che le scienze pedagogiche e le istituzioni educative si lascino interpellare dalla “crisi dei rapporti e della comunicazione tra le generazioni, dal transumanesimo, dalla perdita del senso della storia e dal rapporto tra l’uomo, la natura e l’ambiente”. Da qui, l’impegno dell’Università a immergersi nel contesto presente e ricercare con coraggio vie nuove su cui proiettare il servizio della Facoltà “Auxilium”, nell’orizzonte della realtà attuale e in una prospettiva rinnovata. L’intervento di mons. Zani sarà preceduto dalla relazione della preside, Piera Ruffinatto, sull’anno appena trascorso. La mattinata si concluderà con la proclamazione a docente emerita di Ha Fong Maria Ko, docente di Sacra Scrittura, consultrice del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, e con l’apertura ufficiale del 66° anno accademico da parte di don Ángel Fernández Artime, gran cancelliere della Facoltà. All’atto accademico sarà presente anche madre Yvonne Reungoat, vice gran cancelliere e superiora generale dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice.