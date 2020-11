Papa Francesco: udienza, augura un buon tempo di Avvento

(Foto Vatican Media/SIR)

“Domenica prossima la Chiesa entrerà nel tempo di Avvento. Accompagnati dalla Madre di Gesù nel cammino verso il Natale, in questi tempi difficili per molti, sforziamoci di riscoprire la grande speranza e la gioia che ci dona la venuta del Figlio di Dio nel mondo”. È il saluto del Papa ai fedeli di lingua francese collegati in diretta streaming per l’udienza di oggi. “Mentre ci prepariamo a intraprendere il nostro cammino dell’Avvento, possa la luce di Cristo illuminare i nostri sentieri e dissipare le tenebre dei nostri cuori”, il saluto ai fedeli di lingua inglese. Anche salutando i fedeli polacchi il Papa si è riferito al tempo di Avvento: “La gioiosa attesa della venuta del Salvatore che si è fatto uomo, simile a noi, ricolmi i vostri cuori di speranza e di pace”. Rivolgendosi, infine – come di consueto al termine dell’appuntamento del mercoledì – ai fedeli italiani, il Santo Padre ha citato la recente festa di Cristo Re: “Vi renda consapevoli che Cristo ci ha liberati dal potere delle tenebre, per inserirci nel suo Regno, e fare di noi testimoni credibili della Verità salvifica”, l’auspicio.