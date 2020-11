Diocesi: Padova, oggi doppio appuntamento in preghiera e musica per la festa di Santa Caterina, patrona dell’università

Doppio appuntamento promosso dal Centro universitario di Padova, oggi 25 novembre, in occasione della memoria liturgica di santa Caterina, patrona dell’università cittadina.

Si inizia alle ore 18.30 con la liturgia della parola e la benedizione degli universitari nella chiesa di Santa Caterina, in via Cesare Battisti 245. Nel pieno rispetto della normativa anti-Covid, l’accesso sarà limitato e solo su prenotazione all’indirizzo www.santa-caterina.eventbrite.it Alle ore 20, l’appuntamento è invece on line, sul canale YouTube del Centro universitario, con un momento artistico dal titolo “Musica e preghiera per tempi difficili”, con la direzione artistica e l’ideazione musicale del maestro Giancarlo Rizzi, impegnato anche all’organo, direttore d’orchestra, che nell’estate scorsa ha diretto “Il viaggio a Reims” al Rossini Opera Festival di Pesaro, il più importante festival rossiniano al mondo.

Partecipa alla serata un gruppo ristretto di musicisti, legati al Centro universitario padovano.

Per dare un segno di speranza vengono proposti tre brani di musica sacra: due preghiere alla Vergine di Alessandro Grandi (1586-1630), un musicista vissuto durante la grande epidemia di peste del 1630, e uno del suo maestro Claudio Monteverdi (1567-1643), il più grande compositore del suo tempo, di cui è stata scelta la preghiera dei musicisti per eccellenza, l’inno a San Giovanni, protettore della gola e quindi dei cantanti.