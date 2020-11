The Economy of Francesco: Di Maolo, “costruite un sistema economico inclusivo”

“Chi può cambiare l’attuale sistema economico? Chi, se non voi? Voi potete sognare un mondo migliore. Voi siete capaci di ascoltare il vostro cuore”. Così Francesca Di Maolo, presidente dell’Istituto Serafico di Assisi, ha salutato i duemila “under 35” che da tutto il mondo hanno risposto all’invito di Papa Francesco per costruire insieme una economia dal volto umano. “Oggi i bambini dell’Istituto Serafico sono vicini a voi, insieme ai poveri, agli anziani, ai dimenticati, agli esclusi”, ha assicurato la presidente: “Stiamo bussando alla porta del vostro cuore. Per favore, lasciateci entrare. Se ci farete entrare nel vostro cuore, inizierete a sognare un mondo migliore e avrete la forza di cambiare il sistema economico attuale. Costruite un sistema economico inclusivo, che non produca più nemmeno una singola vittima, una sola persona messa da parte. Non ci sarà sviluppo o progresso senza prendersi cura dei membri più fragili della società. Voi potete cambiare l’attuale sistema economico. Cominciate il vostro lavoro come fece San Francesco otto secoli fa quando abbracciò il lebbroso. Siamo qui oggi per ricevere quell’abbraccio”.