49ª Settimana sociale: Magatti (sociologo), “occasione per aiutare le nostre società a guardare al futuro con speranza e coraggio”

“Come cattolici abbiamo la responsabilità di portare una visione antropologica ampia per cambiare le cose e andare al di là di tante contrapposizioni sterili che vediamo nel mondo della cultura e della politica. La Settimana sociale deve impegnarci a dire una parola che aiuti le nostre società a guardare al futuro con speranza e coraggio”. Lo ha detto Mauro Magatti, sociologo e segretario del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali, intervenendo stamani alla presentazione dell’Instrumentum laboris per la 49a edizione, che si terrà a Taranto dal 21 al 24 ottobre 2021 sul tema: “Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro e futuro. #tuttoèconnesso”. “L’Instumentum laboris vuole accompagnare un percorso di iniziativa, di lavoro, di confronto, di azione che poi arriverà a Taranto e proseguirà oltre – ha spiegato -. Abbiamo tenuto a chiarire che è il momento in cui tutti parlano di sostenibilità e ambiente. Così nell’Instrumentum laboris abbiamo sottolineato che c’è una specificità che il mondo della Chiesaa, il mondo parrocchiale e dei movimenti vuole portare nel dibattitto: una dimensione spirituale assieme a quella materiale”. La tesi di fondo è che “ci troviamo di fronte a una sfida cui possiamo rispondere tenendo insieme tutto l’uomo e tutti gli uomini”.

Il sociologo, infine, ha indicato il processo adottato nell’Instrumentum laboris: “Partendo dal Vangelo, passiamo attraverso l’idea di ecologia integrale che riguarda la dimensione ambientale, del lavoro, economica e umana, fino a parlare della necessità di una transizione, processi di cambiamento reale, che passano dagli stili di vita, dai modi di praticare attività quotidiane al modo di fare economia, fino al cambiamento delle politiche. Il metodo che vogliamo seguire è sinodale. Cominciando dall’instrumentum laboris, speriamo si svilupperà lungo quest’anno e che avrà nelle giornate di Taranto un momento in cui sarà ulteriormente sviluppato. Il dopo sarà il vero banco di prova”.