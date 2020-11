Card. Bassetti: Rns, “rallegramenti per il miglioramento delle condizioni di salute”

Il Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) “si rallegra per il miglioramento delle condizioni di salute del card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Citta della Pieve e Presidente della Cei” che dopo il ricovero per Covid-19 presso l’ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Perugia, sta ora proseguendo la convalescenza al Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” in Roma. In una breve nota il RnS, richiamando le parole dello stesso cardinale diffuse dalla Cei, “si unisce ai sentimenti di contentezza espressi da tutto il mondo ecclesiale, nella convinzione che il potere salvifico della preghiera si manifesta con ancor più vigore proprio attraverso l’unita e la comunione della Chiesa tutta nella fede che si fa intercessione”.