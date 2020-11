Giornata mondiale infanzia: Unicef, domani una delegazione in Senato

Domani, 20 novembre 2020, in occasione della celebrazione della Giornata mondiale per l’infanzia, il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, riceverà al Senato, a Palazzo Giustiniani, una delegazione dell’Unicef Italia, accompagnata dalla presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, Stefania Pucciarelli. La delegazione Unicef, guidata dalla vice presidente Carmela Pace, composta da giovanissimi, presenterà il nuovo rapporto “The future we want – Essere adolescenti ai tempi del Covid-19”. Ricorderà inoltre il dramma dei matrimoni precoci attraverso la consegna di speciali Pigotte, bambole di pezza, contro le violenze sulle bambine.