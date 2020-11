Università: Sassari, domani tavola rotonda con i candidati al rettorato promossa da mons. Saba

Una tavola rotonda con i cinque candidati per l’elezione a rettore dell’Università degli studi di Sassari sui temi del dialogo interreligioso, della formazione dei giovani, dell’inclusione, della promozione sociale, della cura della persona, del rapporto tra etica e ricerca. A promuoverla per domani, venerdì 20 novembre, è l’arcivescovo di Sassari, mons. Gian Franco Saba, in qualità di presidente della Fondazione “Accademia Casa di popoli, culture e religioni”, istituzione operante nel territorio anche attraverso un protocollo d’intesa con l’Ateneo cittadino.

Al dibattito, che si inserisce nell’ambito dei laboratori di “dialogo con la città e il territorio” avviati dalla Fondazione Accademia, interverranno anche mons. Valentino Bulgarelli (sottosegretario Cei e preside della Facoltà Teologica dell’Italia centrale e dell’Emilia-Romagna) e Sergio Porcu (vice presidente della Fondazione Accademia). Introdurrà i lavori Antonello Canu (direttore dell’Area organizzativa della Fondazione Accademia) mentre il confronto sarà moderato da Antonio Meloni (direttore del settimanale diocesano Libertà). L’incontro, con inizio alle 17 presso l’aula “Mons. Isgrò” dell’episcopio, sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi.