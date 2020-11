Terra Santa: Patriarcato Latino, a Jaffa le prime Comunioni e Cresime di bambini cattolici di lingua ebraica

Il 7 e il 14 novembre, 35 bambini provenienti da diverse comunità di cattolici di lingua ebraica in Israele si sono riuniti per ricevere la prima Comunione e la Cresima nel cortile del Centro pastorale “Nostra Signora Donna di Valore”, a Jaffa, dal vicario patriarcale don Rafic Nahra. I bambini, riferisce il Patriarcato Latino, provenivano da diverse comunità di cattolici di lingua ebraica in Israele, la maggior parte dalla comunità filippina e da quella indiana. Le celebrazioni dovevano tenersi a maggio scorso, al termine del percorso biennale di catechismo. La pandemia da Covid ha di fatto costretto a posticipare i sacramenti che sono stati amministrati le scorse settimane.