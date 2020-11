Coronavirus Covid-19: Roma, attivato drive-in per tamponi rapidi all’ospedale San Giovanni Battista

Si amplia l’impegno a Roma del polo sanitario dell’Associazione italiana dell’Ordine di Malta con l’apertura, nel parcheggio all’interno dell’ospedale San Giovanni Battista, di un drive-in per tamponi rapidi antigenici, allestito dagli operatori sanitari dell’ospedale cattolico. Nel presidio sanitario, da lunedì al sabato, saranno effettuati, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-contagio del Covid-19, tamponi antigenici e, nel prossimo futuro, tamponi molecolari. Il servizio è realizzato in collaborazione con il Corpo militare dell’Acismom, che ha curato la logistica e ha messo a disposizione il personale militare per l’organizzazione amministrativa. Tutta l’attività sanitaria è svolta dal personale dell’ospedale.

Il drive-in nasce dallo spirito di accoglienza e di assistenza al cittadino per ampliare al maggior numero di persone la possibilità di sottoporsi al test e verificare una eventuale positività da Covid-19. È attivo il numero di telefono dedicato 06.65596202 per tutte le persone che desiderano ricevere informazioni sulla prenotazione del tampone. Ogni prenotazione è valida per una persona e non per un’automobile. I cittadini potranno accedere al parcheggio nella fascia oraria indicata nella prenotazione. Entro il mese di dicembre sarà attiva anche la prenotazione online.