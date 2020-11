Tratta e violenza: Bologna, stasera il card. Zuppi partecipa alla preghiera in memoria delle donne vittime

Ci sarà anche l’arcivescovo di Bologna, il card. Matteo Maria Zuppi, al momento di preghiera in memoria delle donne vittime di tratta e di violenza in programma stasera, 19 novembre, alle 20.15, alla rotonda del Camionista di via delle Serre a Borgo Panigale. Nell’occasione, si legge in una nota, sarà ricordata in particolare Christina Ionela Tepuru, costretta a prostituirsi e uccisa nel novembre 2009 proprio in quel luogo. L’evento, che si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza e del distanziamento sanitario, è promosso dal Progetto “Non sei sola” dell’Albero di Cirene, dalle Comunità Papa Giovanni XXIII e Sant’Egidio, da Associazione Betania, Azione Cattolica italiana, parrocchia del Santo Spirito di Anzola nell’Emilia e Chiesa di Bologna. Il momento di preghiera sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube di “12Porte” e sul sito web dell’arcidiocesi.