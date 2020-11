America Latina: oggi e domani seminario virtuale su “Chiesa, Papa Francesco e scenari della pandemia” promosso da Cal, Pass e Celam

“America Latina: Chiesa, Papa Francesco e scenari della pandemia” è il tema del seminario virtuale” che si svolgerà oggi e domani (dalle 16 alle 18), su iniziativa della Pontificia Commissione per l’America Latina (Cal), della Pontificia Accademia delle scienze sociali (Pass) e del Consiglio episcopale latinoamericano (Celam). L’evento si terrà sulla piattaforma Zoom per un gruppo di invitati e sarà aperto a tutti mediante la trasmissione sulla pagina Facebook del Celam. Papa Francesco farà pervenire un videomessaggio.

Sono previsti i saluti del presidente della Cal, card. Marc Ouellet, e del cancelliere della Pass, mons. Marcelo Sanchez Sorondo, mentre il presidente del Celam, mons. Miguel Cabrejos Vidarte, terrà la relazione introduttiva dal titolo “Chiesa, Papa Francesco, pandemia e azione pastorale”. Nel corso della due giorni porteranno il proprio contributo vari esperti, come Alicia Bárcena, segretaria esecutiva della Cepal (Commissione economica per l’America Latina e i Caraibi), il premio Nobel per la Pace 2007 Carlos Afonso Nobre, scienziato brasiliano (che affronterà il tema del futuro dell’Amazzonia in seguito alla pandemia), padre Augusto Zampini, del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, l’economista Jeffrey Sachs, il consigliere per le questioni strategiche della presidenza della Repubblica dell’Argentina, Gustavo Béliz, Agustín Hernández Vidales, rettore della Pontificia Università Antonianum.

Il seminario, di conseguenza, rifletterà sui possibili scenari futuri della politica e dell’economia mondiale, sulle nuove espressioni di leadership, sulla pandemia nel contesto amazzonico; come pure della riprogrammazione o cancellazione del debito in America Latina.