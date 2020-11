Coronavirus Covid-19: Palermo, morti due sacerdoti dei Servi dei poveri

Era stato ordinato lo scorso 24 settembre, per l’imposizione delle mani del vescovo di Caltagirone, mons. Calogero Peri. Padre Girolamo Salvatore Casella, 55 anni, è morto la scorsa notte a causa di un infarto dovuto al Covid-19. Religioso dei Servi dei poveri, fondati dal beato Giacomo Cusimano, è stato insegnante di Religione cattolica all’istituto tecnico “Luigi Sturzo” di Palermo. “ Con immenso dolore e profonda tristezza – si legge sul sito dell’Ufficio per l’insegnamento della religione dell’arcidiocesi – apprendiamo della prematura scomparsa del nostro carissimo collega, uomo buono e mite, santo sacerdote di Dio al servizio di tutti. Ci uniamo in preghiera con i familiari e gli amici del nostro fratello, certi che il nostro carissimo Girolamo, sacerdote in eterno, già partecipa al banchetto celeste di Cristo risorto”.

Nella diocesi di Palermo, nei giorni scorsi, si è spento anche padre Gerardo Garofalo (77 anni), anch’egli dei missionari Servi dei poveri, che trascorreva gran parte delle sue giornate al Boccone del povero. Anche lui, con un quadro clinico già delicato, era stato ricoverato in ospedale.