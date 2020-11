Infanzia: Save the children, 1 miliardo di minori nel mondo vittima di violenza fisica, sessuale o psicologica

Nel mondo ogni anno 1 miliardo di minori tra i 2 e i 17 anni è vittima di violenza fisica, sessuale o psicologica, 12 milioni di ragazze si sposano prima dei 18 anni con uomini spesso molto più grandi di loro, 85 milioni di bambini e ragazzi sono coinvolti in pericolose forme di lavoro minorile. In Italia il 13,5% abbandona la scuola prima del tempo. E’ l’allarme lanciato da Save the Children, alla vigilia della Giornata Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che si celebra il 20 novembre, anniversario dell’adozione della Convenzione del 1989. Tutto questo è spesso legato alla povertà, che colpisce almeno 586 milioni di bambini nel mondo, numero che potrebbe aumentare vertiginosamente, rischiando di lasciare entro la fine dell’anno 150 milioni di bambini in più, 1 su 3 in tutto il pianeta, senza cibo sufficiente e accesso a beni e servizi essenziali. Queste previsioni critiche non risparmiano nemmeno l’Italia, che entro il 2020 rischia di vedere un aumento di 1 milione di bambini in condizione di povertà assoluta, che andrebbero ad aggiungersi agli oltre 1.100.000 dell’anno scorso. La chiusura delle scuole in seguito al Coronavirus, ad esempio, ha riguardato quasi il 90% di tutti gli studenti nel mondo, dove 1 giovane su 3 non ha accesso al digitale e alle nuove tecnologie, e circa 10 milioni rischiano di non tornare più tra i banchi. Solo nel 2020 quasi 500 mila ragazze in più nel mondo potrebbero essere costrette al matrimonio forzato, prima di compiere i 18 anni di età, per effetto delle conseguenze economiche della pandemia. E a queste si potrebbero aggiungere 1 milione in più di gravidanze precoci, che rappresentano la principale causa di morte per le ragazze tra i 15 e i 19 anni in tutto il mondo.