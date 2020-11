The Economy of Francesco: Proietti, “la pandemia non vi ha fermato”

“La pandemia nulla ha potuto per fermare voi: non ha fermato The Economy of Francesco, né l’evento, che avete così ben preparato e che attendete con fervore anche se vi incontrerete nello spazio virtuale della rete, e soprattutto non ha fermato e non fermerà il processo del cambiamento, perché ‘il tempo è più forte dello spazio’ e la scintilla dell’idea di Papa Francesco si propagherà nel mondo alimentandosi con la vostra straordinaria energia”. È il saluto del sindaco di Assisi, Stefania Proietti, ai duemila giovani economisti e imprenditori “under 35” convocati dal Papa per “The Economy of Francesco”. “Siglerete il patto per la nuova economia. Un patto per cambiare il mondo, a partire da Assisi!”, ha esclamato Proietti: “Come Papa Francesco sarà insieme a voi in questo spazio virtuale, così anche Assisi, che indegnamente rappresento, sarà presente con voi in questi tre giorni e nel futuro, con la forza che le deriva dall’essere la città-messaggio scelta da Papa Francesco”.