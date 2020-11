Coronavirus Covid-19: Ragusa, il vescovo Cuttitta pregherà per gli ammalati nella “zona rossa” di Vittoria

Il vescovo e l’intera diocesi di Ragusa esprimono vicinanza alla città di Vittoria per la quale il governo regionale ha prorogato la “zona rossa” per l’elevato numero di contagi da Covid-19. Una vicinanza espressa nella preghiera e che venerdì prossimo, 20 novembre, diventerà anche fisica. Mons. Carmelo Cuttitta si recherà, infatti, a Vittoria per presiedere, alle 19.30, dalla chiesa Santa Maria delle Grazie un momento di preghiera per gli ammalati di Covid-19 e per i loro cari. Sarà recitata la preghiera mariana del Santo Rosario. Si potrà partecipare alla preghiera unendosi in streaming sui canali web della diocesi o sintonizzandosi su Radio Karis.