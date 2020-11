Diocesi: Reggio Emilia, morto a 101 anni don Gaetano Incerti

Morto poco prima dell’alba don Gaetano Incerti. Aveva 101 anni ed era il decano della diocesi di Reggio Emilia-Guastalla. Direttore dell’Istituto Artigianelli nel primo dopoguerra, era stato a lungo cappellano alle Officine Reggiane. L’anno scorso quando aveva festeggiato il suo primo secolo di vita, i suoi ragazzi dell’Artigianelli gli avevano preparato una grande festa nella basilica di san Prospero. Don Gaetano Incerti aveva presieduto l’Eucarestia.

Era stato ordinato sacerdote nel ’45. Dieci anni all’Artigianelli e poi cappellano alle Officine Reggiane fino al ’74 con un’attenzione marcatissima per gli operai e le loro famiglie. Ha sempre partecipato alla commemorazione dell’eccidio delle Reggiane sino a due anni fa quando già aveva compiuto 99 anni. In passato, il sacerdote era stato anche amministratore parrocchiale a Santa Croce e San Nicolò. Ha scritto articoli, libri. I funerali di don Incerti saranno celebrati dal vescovo, mons. Massimo Camisasca, in cattedrale, sabato mattina, alle 9.