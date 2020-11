Parlamento Ue in Italia: domani webinar “Vaccini, ricerca, cure e investimenti, l’Europa della salute”

Sarà dedicato a “Vaccini, ricerca, cure e investimenti: l’Europa della salute” un nuovo webinar proposto dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e con il Corriere della Sera in programma domani, 20 novembre. “Negli ultimi mesi l’Ue ha dimostrato nei fatti che la collaborazione tra Stati è fondamentale per affrontare la pandemia”, spiegano gli organizzatori, “anche sul fronte sanitario e della ricerca medica per lo sviluppo di cure e vaccini”, come dimostrano le ingenti risorse messe in campo dalla Commissione. L’obiettivo è “garantire vaccini e cure” per tutti, non solo per gli europei; il mezzo per raggiungerlo, un “approccio comune”, che di fatto significa “mettere in comune le risorse necessarie a prenotare i vaccini dai produttori, anche per i Paesi a basso reddito”. L’assunto di fondo: “L’Ue sarà sicura solo se anche il resto del mondo lo sarà”. Finora per questo obiettivo sono stati raccolti oltre 16 miliardi, di cui 6,5 dal bilancio dell’Ue e dei suoi Stati membri. A discutere durante il webinar delle strategie economiche e finanziare messe in campo dall’Ue e dei passi compiuti nello specifico settore della sanità, ricerca e salute pubblica saranno il vicepresidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo e una serie di eurodeputati insieme alla commissaria per la ricerca, Marija Gabriel, il ministro della Salute, Roberto Speranza, e i presidenti di Emilia-Romagna e Umbria, oltre a scienziati, medici e rappresentanti dell’industria farmaceutica.