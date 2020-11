The Economy of Francesco: card. Turkson, “il mercato, da solo, non può risolvere tutti i problemi”

foto SIR/Marco Calvarese

San Francesco d’Assisi “è un esempio di amore universale per tutti i nostri fratelli e sorelle, per la creazione”. Lo ha detto il card. Peter K.A. Turkson, prefetto del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, nel saluto introduttivo a The Economy of Francesco, che da oggi vede riuniti 2mila giovani provenienti da 120 Paesi, convocati da Papa Francesco per progettare un’economia a misura d’uomo. Il Santo di Assisi, ha proseguito Turkson, “è un’ispirazione di pace e amore sociale che può essere cruciale in un mondo conflittuale e diviso, e un’ispirazione per l’austerità, fondamentale per la cultura attuale consumistica”. “Il mercato, da solo, non può risolvere tutti i problemi”, ha affermato Turkson citando Papa Francesco a proposito del “dogma dell’ideologia neoliberale”. L’economia, al contrario, “deve servire l’uomo”, contrastando “disuguaglianza, corruzione, individualismo e ogni sorta di male sociale”. “Ispirati da San Francesco d’Assisi, con il suo sguardo fisso su Gesù, e sotto la guida di Papa Francesco, voi, giovani di fede e di buona volontà – l’appello finale del cardinale – potete declinare una nobile espressone di amore, di amore sociale, generando una buona economia che porti al benessere di tutti”.