Università: Cei, mercoledì 25 novembre un incontro on line sulle “sfide attuali e future: valori, prospettive, responsabilità”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)”

“L’Università davanti alle sfide attuali e future: valori, prospettive, responsabilità”: è il tema dell’incontro on line promosso dall’Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e l’università della Cei. Dopo il primo incontro nazionale on line, tenuto il 21 ottobre, dunque, continua il percorso di riflessione rivolto al mondo della pastorale universitaria. Questo secondo appuntamento è fissato per mercoledì 25 novembre, dalle ore 16,30 alle ore 18,30, in videoconferenza sulla piattaforma Cisco Webex Meetings.

Interverranno mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, Gaetano Manfredi, ministro dell’Università e della Ricerca, Franco Anelli, rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il dialogo affronterà le problematiche che la crisi in atto pone all’Università italiana, il suo ruolo nel futuro della nostra società e anche il contributo che può venire dalla comunità ecclesiale e dai credenti, che nel mondo accademico sono presenti in numerose forme. A fare da sfondo agli interventi è anche il “Manifesto per l’Università” siglato nel 2019 da Cei e Crui e il “Patto educativo globale” lanciato da Papa Francesco.

Per collegarsi è necessario iscriversi al link https://iniziative.chiesacattolica.it/IIincontropastuniversitaria. L’invito è tutti coloro che operano nei centri di pastorale universitaria, cappellanie, collegi universitari, associazioni e movimenti. Info: unesu@chiesacattolica.it.