Diocesi: Noto, quattro incontri di lectio divina per una pastorale al servizio dei piccoli. A coordinarli don Di Noto

Quattro incontri di lectio divina per snodare in ascolto della Parola di Dio una pastorale a servizio dei piccoli, i prediletti di Gesù. A coordinare l’iniziativa don Fortunato Di Noto, presidente di Meter onlus, vicario episcopale e direttore dell’Ufficio per le fragilità – Servizio tutela minori e persone vulnerabili, della diocesi di Noto. Si parte il 20 novembre alle 21 sul tema “Diventare bambini”, ispirato all’affermazione di Gesù “In verità vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. (Matteo 18,1-5)”. I successivi appuntamenti si terranno, sempre alle 21, il 27 novembre (“Accogliere i bambini”); il 4 dicembre (“Non scandalizzare i bambini”) e l’11 dicembre su “Amare i bambini come Lui stesso, Gesù. Dalla parola di Dio alla pastorale ordinaria per l’infanzia. Suggerimenti e prospettive operative”.

Spiega don Di Noto, che coordina gli incontri con il supporto di un diacono, un seminarista, giovani teologi e animatori pastorali delle comunità: “Gli incontri e la lectio divina (che saranno trasmessi online) sono una azione concreta e un’operativa risposta pastorale agli appelli e agli inviti di Papa Francesco, alla luce della Lettera al popolo di Dio e non solo, rivolti a tutti i battezzati: ‘il problema è di tutti e tutti dobbiamo agire'”. Di cui la necessità di “porre al centro i piccoli, la loro cura, la loro difesa”, in momenti di preghiera e ascolto della Parola di Dio. “Un appuntamento – conclude – aperto a tutti coloro che vogliono impegnarsi per l’infanzia nell’ottica di una vocazione, di un servizio per chi è ‘piccolo’, si fa ‘piccolo’ per il regno di Dio”.