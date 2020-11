Coronavirus Covid-19: Spoleto-Norcia, migliorano le condizioni dell’arcivescovo Boccardo

Migliorano le condizioni dell’arcivescovo di Spoleto-Norcia Renato Boccardo giunto al quinto giorno di ricovero ospedaliero presso il Policlinico universitario “A. Gemelli” di Roma a causa della positività al Coronavirus, con conseguente polmonite bilaterale. In una nota dell’arcidiocesi, diffusa oggi, si legge che il presule “è senza febbre, reagisce bene alle cure”. L’arcidiocesi riporta anche le parole dello stesso arcivescovo che questa mattina ha partecipato on line alla riunione del Consiglio episcopale della diocesi: “Mi sento benino, più forte e reattivo dei giorni scorsi. Ringrazio tutti per l’affetto e la vicinanza, ma soprattutto per le preghiere”. Nella riunione del Consiglio episcopale sono stati pensati alcuni momenti di preghiera: sabato 21 novembre, nelle chiese della diocesi, prima della messa vespertina recita del Rosario per chiedere la guarigione dell’arcivescovo e di tutti i malati di Covid-19; sabato 21 e domenica 22 novembre, nelle messe celebrate nelle chiese della diocesi sarà letta una intenzione delle preghiere dei fedeli sia per chiedere la guarigione dell’arcivescovo e di tutti i malati di Covid-19; domenica 22 novembre, alle 19, nella basilica cattedrale di Spoleto si terrà un momento di preghiera per chiedere l’intercessione dei Santi patroni della diocesi – la Santissima Icone, S. Ponziano e S. Benedetto – per la guarigione dell’arcivescovo e di tutti i malati di Covid-19. L’evento sarà in diretta sulla pagina Facebook della diocesi (SpoletoNorcia). Infine, giovedì 26 novembre, in tutte le chiese parrocchiali, nei santuari e nei monasteri della diocesi, dalle 18 alle 19, adorazione eucaristica per chiedere la guarigione dell’arcivescovo e di tutti i malati di Covid-19.