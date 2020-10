Ue: Settimana europea delle regioni, eventi on line su cittadinanza, coesione ed ambiente

La Settimana europea delle regioni quest’anno dura 21 giorni e serve per approfondire tre diversi temi: dare potere ai cittadini (5-11 ottobre), coesione e cooperazione (12-18 ottobre) ed Europa verde (19-22 ottobre). Un’edizione completamente virtuale, con il sostegno della Commissione europea, voluta per la 18ª volta dal Comitato europeo delle regioni (Cor). I numerosi incontri e confronti si sono trasferiti sulle piattaforme digitali, grazie alla collaborazione con 470 partner, enti locali, territoriali e regionali che si sono messi in gioco. I momenti salienti sono trasmessi in diretta, dibattiti, workshops e seminari sono accessibili su prenotazione ma poi i video degli eventi restano sul sito web come sul sito è allestita la parte “espositiva”, in cui vengono raccontate buone pratiche in relazione ai temi centrali. Molte le iniziative dedicate ai giovani, come giovani saranno i due aspiranti giornalisti che il 13 ottobre verranno insigniti del premio Megalizzi-Niedzielski a riconoscimento del loro “forte attaccamento all’Ue e ai suoi valori”. In questi giorni si parla di democrazia digitale, co-creazione nei servizi pubblici, imprenditorialità. La prossima settimana invece il presidente del Comitato delle regioni, Apostolos Tzitzikostas, presenterà “lo stato dell’Unione dalla prospettiva regionale e locale”; un altro appuntamento interessante sarà il dialogo tra la commissaria Ferreira e i giovani. Nella terza settimana gli eventi riguarderanno l’economia circolare, l’efficienza energetica, le città sostenibili, i trasporti, il green deal e il territorio.