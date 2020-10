Reati contro minori: Bonetti (min. Famiglia), “investire in educazione e autonomia di bambine e ragazze”

“È questo il tempo di scelte coraggiose perché le bambine e le ragazze possano crescere e costruire un futuro all’altezza dei loro sogni. Investiamo nell’educazione, nell’autonomia dei giovani e delle donne: sappiamo che è la strada da percorrere tutti insieme, l’abbiamo intrapresa come Paese perché ci siano pari opportunità per ciascuna e ciascuno”, ha detto la ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, intervenuta alla presentazione, oggi a Roma, del IX Dossier della campagna “Indifesa” di Terre des Hommes, “La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo”. “Le evidenze riportate nel nostro Dossier Indifesa ci confermano che l’Italia deve ancora investire molto e su fronti diversi per potersi avvicinare a quel 5° Obiettivo di sviluppo sostenibile che, oggi, per il nostro Paese sembra ancora piuttosto lontano”, ha dichiarato Federica Giannotta, responsabile advocacy e Progetti Italia di Terre des Hommes, presentando il report che intende contribuire “a questa delicata sfida” con “dati sempre aggiornati e progetti che concorrano ad offrire alle ragazze pari opportunità nella scelta e costruzione di un futuro” davvero “libero e scevro da ogni costrizione”.