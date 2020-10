Diocesi: Prato, don Carlo Geraci positivo al Covid-19. In isolamento anche don Gabriele Bejenaru e suor Celina

Don Carlo Geraci, parroco di Santa Maria della Pietà a Prato, è risultato positivo al coronavirus Covid-19. Ne dà notizia la diocesi spiegando che “il sacerdote si è sottoposto a tampone perché da lunedì 5 ottobre ha la febbre. La positività al test è arrivata questa mattina e del risultato è stato immediatamente informato il vescovo Giovanni Nerbini”. “Don Geraci si trova in isolamento in canonica”, prosegue la nota, nella quale si precisa che “di conseguenza entrano in quarantena i suoi più stretti collaboratori che vivono con lui in parrocchia. Si tratta del vice parroco don Gabriele Bejenaru e suor Celina”.

Con i due sacerdoti “bloccati” a casa, la Curia diocesana si sta già organizzando per garantire il regolare svolgimento delle celebrazioni in parrocchia. “Confermate le Comunioni, in programma domenica 11 ottobre alle 10”, assicura la diocesi: “La messa sarà presieduta da un sacerdote individuato dalla parrocchia in accordo con la Curia”.