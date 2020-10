Carlo Acutis: Lev, a pochi giorni dalla beatificazione ripropone la biografia a firma del postulatore Nicola Gori

In questi giorni si parla molto del giovane Carlo Acutis, protettore di Internet. Nel 2016 la Libreria Editrice Vaticana ha editato “Un genio dell’informatica in cielo. Biografia del servo di Dio Carlo Acutis” a firma di Nicola Gori, postulatore della sua causa di beatificazione. Il testo contiene la biografia del quindicenne Carlo “patito”, come tutti i suoi coetanei, di Internet. Nonostante la sua giovane età Carlo Acutis è convinto che il web possa essere un “veicolo di evangelizzazione e di catechesi” e lui stesso ha messo le sue capacità informatiche al servizio del Vangelo e della Chiesa portando attraverso internet e i social network Gesù tra i suoi coetanei e tra quanti vivevano a contatto con lui. Tra i cardini della sua vita l’amore per la Vergine Maria e l’Eucaristia quotidiana. Molti ricorderanno la sua celebre frase “L’Eucaristia è la mia autostrada per il Cielo” che fa da titolo al dvd che accompagna il volume. La prefazione al testo è a firma di mons. Dario Viganò, vice cancelliere della Pontificia Accademia delle scienze e della Pontificia Accademia delle scienze sociali. Il giovane Carlo Acutis sarà beatificato sabato 10 ottobre, ad Assisi.