Diocesi: Reggio Emilia-Guastalla, il vescovo ha firmato il decreto di erezione della Fondazione ecclesiale “Biblioteca teologica Città di Reggio”

Ieri, 7 ottobre, memoria della Beata Vergine del Rosario, il vescovo di Reggio Emilia-Guastalla, mons. Massimo Camisasca, ha firmato il decreto di erezione della Fondazione ecclesiale “Biblioteca teologica Città di Reggio”. “Si tratta di un tassello importante nel grande progetto di riordino della diocesi e, in particolare, del Seminario vescovile, dello Studio teologico interdiocesano e del patrimonio librario della diocesi”, spiega una nota, che racconta anche come si è arrivati a questa iniziativa: “La storica biblioteca del Seminario vescovile, composta da oltre 95mila libri provenienti prevalentemente da fondi donati e dalla Biblioteca capitolare, da decenni rappresentava per la diocesi un serio problema: l’immobile in cui veniva ospitata era inagibile, non vi erano impianti antincendio e buona parte dei volumi non era catalogata sul portale della Conferenza episcopale italiana. Dal 2015 non era più accessibile alla consultazione. Nel 2018 il provinciale dei Frati Cappuccini, padre Lorenzo Motti, e il vescovo decisero di comune accordo di verificare la possibilità di creare un’unica biblioteca specializzata in teologia e filosofia”. Si è verificato anche che il patrimonio librario era pressoché identico tra quello posseduto dalla diocesi e quello dei Cappuccini, “fu decisa la fusione delle due biblioteche e l’erezione di una fondazione di culto chiamata ‘Biblioteca teologica Città di Reggio’”.

La diocesi ora attende il benestare della Sovrintendenza per iniziare i lavori di ristrutturazione della Biblioteca capitolare, presso il Palazzo dei canonici. In questa biblioteca troverà posto il Liber Figurarum di Gioacchino da Fiore. Se ne contano solo tre esemplari al mondo e uno di questi è proprio a Reggio Emilia. Nel prossimo mese di gennaio, per quattro giorni, verrà straordinariamente esposto al pubblico presso la cappella Coccapani nel palazzo di curia.

Dalla biblioteca del Seminario sorgeranno, quindi, due biblioteche: la Biblioteca capitolare, ristrutturata, ampliata, aperta al pubblico e dotata di personale dedicato e, in collaborazione con i Frati Cappuccini, la Biblioteca teologica Città di Reggio, in piazza Vallisneri, ospitata in un immobile recentemente ristrutturato.

Circa 35mila volumi (in buona parte doppi o non di interesse per la nuova biblioteca) sono stati destinati all’iniziativa “Una moneta per la cultura”. L’inaspettato successo di pubblico e i numerosi libri che continuano a essere donati da famiglie ed enti hanno creato le condizioni per riproporre l’iniziativa nei weekend del 16-17 e del 23-24 gennaio 2021 sempre in piazza Prampolini a Reggio Emilia in occasione dell’esposizione al pubblico del Liber Figurarum. I fondi raccolti attraverso questa iniziativa verranno impiegati per sostenere la nascita delle due nuove biblioteche, che potranno contare anche su 26mila euro annui di contributi Cei. Nei prossimi 5 anni l’investimento complessivo sarà superiore al milione di euro.