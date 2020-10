Padre Luigi Maccalli: è stato liberato in Mali insieme all’italiano Nicola Chiacchio

“È la notizia che aspettavamo da più di due anni”. È il commento a caldo della Società delle Missioni Africane alla liberazione in Mali di padre Luigi Maccalli a due anni dal rapimento in Niger. Il missionario italiano è stato liberato insieme con il turista italiano Nicola Chiacchio e altri due ostaggi, la cooperante francese Sophie Pétronin e un ex ministro del Mali, Soumaila Cisse. Lo ha annunciato la presidenza del Mali, dove è avvenuta la liberazione dei quattro ostaggi caduti in mano a terroristi fondamentalisti. Padre Maccalli era stato rapito la notte del 17 settembre 2018 nella missione di Bomoanga, in Niger, quasi al confine con il Burkina Faso, da un gruppo armato.