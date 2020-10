Diocesi: Venezia, nel pomeriggio l’inaugurazione dei nuovi campi sportivi del Centro pastorale di Zelarino con il patriarca Moraglia

Si terrà oggi pomeriggio, alle 15.30 presso il Centro pastorale del patriarcato di Venezia “Cardinale G. Urbani” di Zelarino, l’inaugurazione e la benedizione dei nuovi campi da calcio alla presenza del patriarca Francesco Moraglia, delle autorità civili e dei dirigenti del Venezia Fc e del Venezia Football Academy.

“Prende forma e si arricchisce così – spiega un comunicato – la collaborazione tra patriarcato e Academy del Venezia, un’operazione sportiva, sociale ed educativa che avrà come sede operativa il Centro pastorale diocesano ‘Cardinale G. Urbani’ in via Visinoni a Zelarino”. Un progetto elaborato questa estate per “favorire un’alleanza tra sport, parrocchie e scuole nell’ottica della formazione ai valori dello sport e alla promozione di attività ludiche nei patronati”. Con questa collaborazione, si legge ancora nel comunicato, “l’Academy, che già ha collaborato con diverse scuole, istituzioni educative e sociali, si propone di ampliare la sua rete di iniziative. Un’iniziativa gratuita, senza fini commerciali, il cui scopo è favorire anche un rapporto tra fede, valori cristiani e mondo sportivo”.