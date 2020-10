Parlamento Ue: Sassoli in autoisolamento, “sono stato in contatto con un membro del mio staff risultato oggi positivo al Covid-19”

David Sassoli (foto SIR/PE)

“Recentemente sono stato in contatto con un membro del mio staff risultato oggi positivo al Covid-19. Sto bene e non ho sintomi”. È lo stesso David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, nel giorno in cui si chiude la sessione plenaria dell’Assemblea a Bruxelles, a spiegare quanto gli è accaduto. “Conformemente alle regole mi metto in autoisolamento per i giorni necessari ad effettuare i necessari controlli”, chiarisce infine il presidente. Ieri lo stesso Sassoli era risultato negativo al tampone.