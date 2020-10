Diocesi: Perugia, il card. Bassetti annuncia riordino degli Uffici pastorali. Tre settori: Evangelizzazione-Catechesi, Liturgia e Carità

Il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, ha annunciato il riordino degli Uffici diocesani pastorali. Ne dà notizia un comunicato diffuso oggi. “Occorre un riordino degli Uffici diocesani pastorali secondo le indicazioni dell’ultimo Sinodo, ma soprattutto secondo l’Evangelii gaudium”, ha detto ieri il cardinale durante il primo ritiro del clero perugino-pievese post-lockdown a Perugia, soffermandosi anche sul concetto di “sinodalità”, che vuol dire “camminare insieme ma con unità di pensieri e di cuori”. Il riordino sarà dunque nel segno di una “pastorale più omogenea e di un lavoro in comunione”. “Gli Uffici – ha spiegato il card. Bassetti – vanno riorganizzati nel tenere distinti gli ambiti amministrativi ed economici da quelli pastorali, costituendo per questi ultimi tre grandi settori: Evangelizzazione-Catechesi, Liturgia e Carità. Questo per avviare un’azione pastorale più omogenea e sinergica possibile tra gli stessi uffici e i servizi diocesani”. Ad approfondire questo progetto di riordino è stato il vescovo ausiliare mons. Marco Salvi. “Occorre lavorare in comunione così da essere sempre più una Chiesa sinodale per valorizzare quelle risorse che ciascun ambito ed ufficio possiedono. Oggi non possono essere più autoreferenziali e autosufficienti, ma devono operare dentro un rapporto sinodale. Questo concetto riguarda non solo gli Uffici diocesani ma anche le Parrocchie”. Mons. Salvi ha annunciato anche l’entrata in vigore del nuovo Messale per il giorno di Pasqua 2021, gli esercizi spirituali per il clero per inizio 2021, a Collevalenza, e sempre a Collevalenza, il 3 giugno 2021, la Giornata sacerdotale regionale.