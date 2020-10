Reati contro minori: Terre des Hommes, in Italia quasi 6mila vittime nel 2019 (-1% rispetto al 2018). In aumento vittime di maltrattamento familiare, violenza sessuale, pornografia

In Italia segna un lieve calo (-1%) il numero globale di minori vittime di reato nel 2019 rispetto all’anno precedente, passando da 5.990 a 5.930, il 60,5% delle quali bambine e ragazze. Se però si prendono in considerazione gli anni 2009-2019 che mostrano un aumento del 41% di questi reati, il fenomeno della violenza sui bambini rivela tutta la sua drammatica realtà con una crescita in quasi tutte le fattispecie di reato, arrivando a un +333% nel numero delle vittime di pornografia minorile (+26% rispetto al 2018), il 74,5% delle quali bambine e ragazze. Ancora più allarmante l’aumento del 700% nel decennio (+11% rispetto al solo 2018) delle vittime del reato di detenzione di materiale pornografico, per l’84% bambine e ragazze.

È l’inquietante spaccato offerto dai dati elaborati dal Comando Interforze per il nuovo Dossier della campagna “Indifesa” di Terre des Hommes, “La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo”, presentato oggi a Roma, presso la Biblioteca casanatense nell’imminenza della Giornata mondiale delle bambine che ricorre l’11 ottobre, da Federica Giannotta, responsabile advocacy Terre des Hommes. I maltrattamenti in famiglia – più di un terzo del totale dei reati – continuano a crescere: + 7% rispetto al 2018 e +105% rispetto al 2009. Delle 2.101 vittime, il 54% è di sesso femminile. Anche l’abuso di mezzi di correzione segna un +16% nel confronto con l’anno precedente e +137% nel decennio. Tra i reati attinenti alla sfera sessuale, dove la percentuale delle vittime tra bambine e ragazze può superare l’80%, crescono violenza sessuale aggravata (+5% rispetto il 2018, +34% sul 2009), corruzione di minorenne (+24% sul 2018, +56% sul 2009), atti sessuali con minorenne (rispettivamente +6% e +19%). Cala invece la prostituzione minorile (-19% rispetto al 2018, -34% sui 10 anni).