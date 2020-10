Diocesi: Venezia, inaugurati campi di calcio a Zelarino. Mons. Moraglia, “scommessa sportiva ma prima di tutto educativa”

“Gli spazi che oggi inauguriamo sono una scommessa sportiva ma, prima di tutto, educativa. Sono un’attenzione concreta verso i nostri giovani”. Così il patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia, ha salutato e benedetto l’inaugurazione, questo pomeriggio al Centro pastorale card. Urbani a Zelarino, dei due nuovi campi da calcio realizzati dal Venezia Football Academy per gli allenamenti dei ragazzi e per le attività ludico-ricreative. Presente il sindaco Luigi Brugnaro. “All’attività sportiva – ha continuato il patriarca – va riconosciuto prima di tutto la caratteristica di disciplina formativa, in grado di far crescere ogni persona e, in specie, i bambini, i ragazzi, i giovani. Lo sport è scuola che insegna a sapersi relazionare con tutti (compagni, avversari, arbitri ma, innanzitutto, con se stessi); una scuola, quindi, che dal ‘campo di gioco’ si trasferisce alla vita insegnando lealtà, rispetto e accettazione del risultato, sia la vittoria sia la sconfitta”.





“Irrinunciabile” il compito che “avete voi dirigenti ed allenatori verso i ragazzi che vi sono affidati e che devono trovare in voi un riferimento sicuro, certo e autorevole”, ha avvertito Moraglia sottolineando che “un allenatore del settore giovanile è, prima di tutto, un educatore che, quindi, deve insegnare il senso della responsabilità, dell’umanità, dell’onestà morale ed intellettuale”.

Presenti tra gli altri anche il vicario episcopale per l’amministrazione don Fabrizio Favaro, il direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale dei ragazzi don Fabio Mattiuzzi, e per l’Academy il presidente Alessandro Piovesan.