Papa Francesco: il 15 ottobre videomessaggio per il “Global compact on education”

Giovedì prossimo, 15 ottobre, alle ore 14.30 Papa Francesco tornerà ad affrontare il tema dell’educazione, e lo farà con un videomessaggio trasmesso nel corso di un avvenimento alla Pontificia Università Lateranense, promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e dedicato specificamente al mondo accademico. L’evento – informano i promotori – potrà essere seguito in diretta on line attraverso il portale e i canali Youtube di Vatican News (lo streaming avrà la traduzione simultanea in inglese, francese, spagnolo e portoghese) e attraverso i canali di distribuzione di Vatican Media. Al termine del Messaggio, Papa Francesco proporrà a tutte le persone di buona volontà l’adesione al “Global Compact on Education”, un Patto per “generare un cambiamento su scala planetaria, affinché l’educazione sia creatrice di fraternità, pace e giustizia. Un’esigenza ancora più urgente in questo tempo segnato dalla pandemia”. Le parole del Santo Padre saranno commentate, a distanza, dalla direttrice generale dell’Unesco Audrey Azoulay – attraverso un videomessaggio – e, nell’ateneo pontificio, dai responsabili della Congregazione per l’Educazione Cattolica: card. Giuseppe Versaldi e l’arcivescovo Angelo Vincenzo Zani. Insieme a loro, interverranno i rettori della Lateranense, Vincenzo Buonomo, e della Università Cattolica del Sacro Cuore, Franco Anelli, e la sociologa Silvia Cataldi, docente all’Università “La Sapienza” di Roma. Il videomessaggio del Papa sarà inoltre commentato da giovani studenti, primi destinatari del Messaggio del Santo Padre. L’evento sarà introdotto e moderato da Alessandro Gisotti, vice-direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione.